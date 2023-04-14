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Северная Корея

Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету на твердом топливе

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Ким Че Ын следит за пуском ракеты
Ким Че Ын следит за пуском ракеты   -  Авторское право  朝鮮通信社/KCNA via KNS
 Михаил Саленков

Северная Корея сообщила, что провела испытания новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты, что, по словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, является важным шагом в развитии потенциала Пхеньяна по нанесению ядерного контрудара.

Межконтинентальные баллистические ракеты Пхеньяна, о которых известно, работают на жидком топливе. Твердотопливные, которые можно запускать с суши или подводных лодок, уже давно были одним из главных желаний Кима.

Эти ракеты легче хранить и транспортировать, они более стабильны и быстрее готовятся к запуску. Их труднее обнаружить и уничтожить.

Северокорейские ракетные пуски вызывают большую тревогу в Японии и Южной Корее.

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