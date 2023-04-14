Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету на твердом топливе

Северная Корея сообщила, что провела испытания новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты, что, по словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, является важным шагом в развитии потенциала Пхеньяна по нанесению ядерного контрудара.

Межконтинентальные баллистические ракеты Пхеньяна, о которых известно, работают на жидком топливе. Твердотопливные, которые можно запускать с суши или подводных лодок, уже давно были одним из главных желаний Кима.

Эти ракеты легче хранить и транспортировать, они более стабильны и быстрее готовятся к запуску. Их труднее обнаружить и уничтожить.

Северокорейские ракетные пуски вызывают большую тревогу в Японии и Южной Корее.