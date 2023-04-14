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Китай

Лула и Си встретились в Пекине

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Си Цзиньпин и Лула да Силва в Пекине, Китай. 14 апреля 2023.
Си Цзиньпин и Лула да Силва в Пекине, Китай. 14 апреля 2023.   -  Авторское право  Ken Ishii/Pool Photo via AP
 Euronews

Глава Китая Си Цзиньпин в пятницу принял у себя президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. Ожидается, что переговоры лидеров этих двух стран положат начало новой эре сотрудничества между Пекином и Бразилиа.

Лула да Силва задал тон встрече еще накануне, когда раскритиковал Международный валютный фонд и призвал отказаться от доллара США в мировой торговле. Вместо него Китай и Бразилия, вероятно, начнут использовать для расчетов юань.

Перед переговорами с Си Цзиньпином бразильский президент встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. По словам Лулы да Силвы, они договорились укрепить стратегическое партнерство, увеличить товарооборот и "сбалансировать мировую геополитику".

Лидер крупнейшей в Латинской Америке экономики приехал в Китай на инаугурацию Дилмы Русеф — во время первых сроков Лулы она возглавляла его администрацию, затем заняла президентское кресло, а недавно получила пост главы Нового банка развития стран БРИКС.

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