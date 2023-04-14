Euronews

Глава МИДа Германии призвала Китай осудить российское вторжение в Украину. Глава МИДа Германии стала ещё одним высокопоставленным европейским политиком, посетившим Пекин за последние недели — вслед за президентом Франции и главой Еврокомиссии.

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии:

«Хорошо, что Китай заявил о приверженности поиску мирного решения. Но я должна откровенно сказать, что меня удивляет, почему позиция Китая до сих пор не предусматривает призыва к России — агрессору — прекратить войну».

В Пекине подчеркнули, что позиция остаётся неизменной: Китай стремится к миру, не собирается подливать масла в огонь, но и выносить односторонние суждения тоже не будет. Китайские официальные лица заверили, что не будут поставлять оружие сторонам конфликта.

Цинь Ган, министр иностранных дел Китая:

«Украинский кризис стал серьёзным уроком, который требует глубокого осмысления всеми сторонами: территориальность неделима, как и безопасность. Если интересы безопасности конкретной стороны не признаются, кризисов и конфликтов вряд ли удастся избежать. Китай готов продолжать работать во имя мира и надеется, что все стороны, вовлечённые в кризис, останутся объективными и спокойными и будут работать вместе, прилагая конструктивные усилия для урегулирования кризиса путем переговоров».

Касательно тайваньского вопроса, Бербок заявила, что ФРГ придерживается «принципаодного Китая», но отметила, что напряжённая ситуация вокругострова сильно беспокоит Германию.

Цинь Ган отметил, что проблема Тайваня является внутренним делом Китая, не терпящим внешнего вмешательства.