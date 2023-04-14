Слезоточивый газ в Париже

Euronews

Новая акция протеста против пенсионной реформы Эммануэля Макрона привела к серьёзным беспорядкам во французской столице. В Париже ранены десятки полицейских, задержаны десятки манифестантов.

По заявлениям профсоюзов, эта акция оказалась по масштабам меньше предыдущих, тем не менее она собрала по всей стране полтора миллиона человек. Данные правоохранительных органов существенно отличаются: 380 тысяч манифестантов по всей Франции.

В Париже некоторые протестующие вышли на марш, как они заявили, «в хорошем настроении»: они называют себя «техноактивистами» и сопровождают манифестацию музыкой.

Законопроект они называют бессмысленным и плохо проработанным, и заявляют, что на фоне изменения климата есть гораздо более важные задачи.

Матильда Кайяр, климатическая активистка:

«Мы отвергаем систему, которая поддерживает пенсионную реформу. Эта система хочет, чтобы мы больше работали, чтобы больше производить, но мы никогда не задаем себе вопрос: для чего производить больше? Неужели для того, чтобы продолжать обогащать горстку акционеров? Неужели для того, чтобы дождаться роста и стать счастливее? На самом деле это не сделает нас счастливее. Что нам нужно сделать в свете глобального потепления и климатического хаоса, так это задуматься о том, что является необходимым, а что нет».

Молодые манифестанты уверены, что французскому руководству не удастся остановить протесты, и надеются, что рано или поздно законопроект придётся отозвать.

Матильда Кайяр, климатическая активистка:

«Нужно отказаться от реформы. Эммануэль Макрон отказывается признать, что он неправ, но это единственный выход. Эта реформа никому не нужна. Даже с экономической точки зрения она плохо разработана. Я не знаю, в какой форме будет продолжаться это общественное движение, но в любом случае гнев не исчезнет в одночасье. Сопротивление тоже не исчезнет».

Сирил Фурнье, Euronews:

«Матильда Кайяр и её коллектива намерены продолжать свои «демонстрации хорошего настроения» до отзыва текста закона, и это, по её словам, не зависит от решения Конституционного совета, которое французы ожидают в пятницу».