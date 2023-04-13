Внимание, Россия не направляет ядерное оружие к границе с Финляндией

На прошлой неделе Финляндия стала 31-м членом военного альянса НАТО.

Полномасштабное вторжение России в Украину вызвало исторический сдвиг для ранее нейтральной скандинавской страны.

В ответ Москва пригрозила принять "контрмеры" и усилить оборону на 1300-километровой границе, которая разделяет ее с Финляндией.

Это привело к распространению дезинформации в социальных сетях.

Одно из видео в Twitter стало вирусным.

Пользователи утверждают, что на нем показано, как Россия отправляет стратегическое ядерное оборудование и ракеты в город Выборг на границе с Финляндией.

Но интернет-ищейки быстро определили место съемок ролика. Они узнали, что оно находится в городе Кольчугино к северо-востоку от Москвы - здания те же.

Более того, Кольчугино находится более чем в дне езды от Выборга, что не очень вяжется с тем, что есть базы, расположенные ближе к границе.

Что касается техники на видео, то она была идентифицирована как ракетные комплексы РС-24 "Ярс", находящиеся на вооружении Ракетных войск стратегического назначения России, которые способны запускать ядерные боеголовки, согласно Snopes.

Но их прохождение по центру также типично для парадов. Каждое 9 мая российские власти проводят Парад Победы в память об окончании Второй мировой войны.

На них демонстрируются такие ракеты и другая впечатляющая техника, как вы можете видеть на этих снимках, сделанных в 2020 году.

А Кольчугино - это город, через который эти ракетные пусковые установки проезжают на парад в Москву и обратно.

Например, мы нашли это видео от 13 мая 2015 года под названием "Возвращение техники с парада Победы в Москву через Кольчугино", и мы можем заметить тот же перекресток, что и в вирусном видео в Twitter.

Согласно сайту российских войск, примерно в 2 часах езды от Кольчугино находится база, на которой размещены ракетные комплексы "Ярс", которые мы видели в предыдущем видео.

Таким образом, хотя мы не смогли проверить точную дату съемки этого видео, его местоположение, а также общий контекст свидетельствуют о том, что оно определенно не показывает, что Россия посылает ядерное оружие к границе с Финляндией.