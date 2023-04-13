Военное давление на Тайвань со стороны Китая

Euronews

Несмотря на завершение военных учений Китай продолжает оказывать военное давление на Тайвань. За последние сутки к острову приблизились 26 китайских летательных аппаратов и 7 кораблей. В ответ военные Тайваня поднимали воздушный патруль, распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.

Тайвань заявляет, что Китай планирует ввести бесполетную зону к северу от острова.

Разряжению напряженности в регионе не способствует проведение США и Филиппин своих крупнейших в истории совместных военных учений, который Китай назвал "провокацией". Учения Balikatan 2023 ("Баликатан-2023") проходят с 11 по 28 апреля.

Германия заявляет, что Китай накаляет обстановку своими действиями, которые повышают риск непреднамеренных военных столкновений.

Официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила:

"Мы очень обеспокоены ситуацией в Тайваньском проливе, мы, естественно, ожидаем, что все стороны в регионе будут способствовать стабильности и миру, и то же самое относится к Китайской Народной Республике".

Однако президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Нидерланды заявил, что не будет участвовать в "словесной эскалации" вокруг ситуации на Тайване.

"Франция поддерживает статус-кво на Тайване. Франция поддерживает политику "одного Китая" и поиск мирного урегулирования ситуации. Более того, это позиция европейцев, и это позиция, которая всегда была совместима с ролью союзника. Но именно здесь я настаиваю на важности стратегической автономии. Быть союзниками не означает быть вассалами. Даже если мы союзники и делаем вместе то, что мы решаем делать, это не значит, что мы больше не имеем права думать самостоятельно", — сказал Эммануэль Макрон.

Китай утверждает, что Тайвань является его собственной территорией, которую при необходимости можно подчинить силой.