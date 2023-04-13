Что делать с медведем-убицей? В Италии разгораются споры

Euronews

В Италии разгораются споры о судьбе медведицы, растерзавшей молодого мужчину.

Пятого апреля 26-летний Андреа Папи совершал утреннюю пробежку в провинции Трентино и не вернулся во время домой. Позднее его тело со множеством травм, свидетельствующих о нападении дикого животного, было найдено в горной местности.

Это был первый подобный случай за последние 150 лет. Трагедия потрясла страну. Власти решили усыпить 17-ю медведицу. Определить напавiую на мужчину особь удалось с помощью экспертизы.

Однако неправительственные организации выступают против умерщвления животного.

Бурые медведи были завезены в провинцию в конце девяностых в рамках программы по восстановлению их популяции. С тех пор здесь обитают сотни особей. Животные стали более смелыми, а встречи с людьми частыми.

Власти намерены переселить медведей в другие районы региона.