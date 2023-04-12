Утечка секретных документов: в Украине работают западные спецназовцы?

Как следует из секретных документов, оказавшихся в открытом доступе в интернете, на территории Украины находятся силы специального назначения из нескольких западных стран.

Самый большой контингент из Великобритании (50 человек), за ней следуют Латвия (17), Франция (15) и США (14).

Неясно, чем именно занимаются спецназовцы, где они находятся и постоянно ли их численность находится на указанном уровне.

В первых числах апреля стало известно об утечке в интернет документов США с грифом "совершенно секретно", в которых содержатся данные о войне в Украине. Впрочем, пока не подтверждено, что все они настоящие.

Сообщается, что американские власти пытаются удалить их из социальных сетей, выясняя одновременно источник утечки.

В среду Министерство обороны Великобритании заявило о "серьезных неточностях" в опубликованных документах, в частности в утверждениях о британском спецназе.

"Читатели должны быть осторожны в безоговорочной вере в утверждения, которые могут распространять дезинформацию", - сообщило минобороны в Твиттере.

Присутствие западных военных в Украине, скорее всего, будет использовано Кремлем в своих целях, который неоднократно заявлял, что Россия противостоит НАТО. Москва все чаще представляет боевые действия как борьбу с Западом, пытаясь мобилизовать на войну россиян.

Число спецназовцев, которые, по сообщениям, находятся в Украине, невелико, но эффективность их работы может быть высока. В Великобритании есть военные подразделения, которые считаются одними из лучших в мире.

Утечка также показывает, что США серьезно сомневаются в том, что Украина сможет добиться значительных успехов в контрнаступлении, наряду со способностью страны защитить себя от российских ударов.

Ожидается, что Киев вскоре начнет контрнаступление, используя новое оборудование.

В начале недели официальные лица США предупредили, что новые секретные материалы могут быть обнародованы, назвав это "очень серьезным" риском для национальной безопасности.

"Разглашение секретной и конфиденциальной информации может не только иметь огромные последствия для нашей национальной безопасности, но и привести к гибели людей", - заявил представитель Министерства обороны США Крис Мигер.

Хотя некоторые файлы, выложенные в сеть, похоже, были отредактированы, в частности информация, касающаяся потерь Украины и РФ в боевых действиях, газета "Нью-Йорк Таймс" сообщает, что официальные лица США фактически признали подлинность некоторых из них.

Часть документов находилась в Сети в течение нескольких недель, однако на них обратили внимание лишь в конце прошлой недели.