Украина получит новый пакет военной помощи от Канады

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В Бахмутском районе Донецкой области не прекращаются тяжелые бои. В расположенном поблизости с Бахмутом городе Часов Яр больше нет ни одного целого здания, электричества и связи , он с трех сторон окружен российскими силами.

Всех детей из города вывезли, здесь остаются около двух тысяч местных жителей , которые находятся под постоянными обстрелами.

"Мне все равно. Мне бы спокойно пожить на пенсии. Я далек от политики. И новости сейчас не посмотришь, потому что нет ни телевизора и радио", — говорит пенсионер Олег.

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан к сосредоточенности и заявил, что война достигла этапа, когда каждый должен задуматься о своих шагах к победе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с визитом в Канаде. Киев получит новый пакет канадской военной помощи — свыше 20 тысяч штурмовых винтовок, десятки пулеметов и более двух миллиона патронов.