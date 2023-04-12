Пентагон обещает "перевернуть каждый камень" в связи с утечкой

Euronews

Власти США проводят уголовное расследование предполагаемой масштабной утечки секретных документов. Многие аналитики говорят об одном из самых значительных случаев после публикаций WikiLeaks ("Викиликс") в 2013 году.

В Пентагоне обещают "перевернуть каждый камень, пока не будут обнаружены источники утечки и ее масштабы.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил:

"Я ежедневно собираю руководителей старших департаментов для обсуждения наших ответных мер. И я дал указание о срочных межотраслевых усилиях. Мы передали этот вопрос в Министерство юстиции, которое начало уголовное расследование. Я не могу сказать больше, пока расследование Министерства юстиции продолжается. Но мы относимся к этому очень серьезно и будем продолжать тесно сотрудничать с нашими выдающимися союзниками и партнерами. И ничто не помешает нам обеспечить безопасность Америки".

Союзники США требуют ответов в связи с произошедшим. Пентагон тем временем сократил число сотрудников, имеющих доступ к секретным документам.

Попавшая в соцсети информация в основном касается войны в Украине, а также Ближнего Востока и Китая. В Киеве документы назвали подделкой.