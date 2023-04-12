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мир

Пентагон обещает "перевернуть каждый камень" в связи с утечкой

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Пресс-конференция в Вашингтоне
Пресс-конференция в Вашингтоне   -  Авторское право  Manuel Balce Ceneta/AP
 Euronews

Власти США проводят уголовное расследование предполагаемой масштабной утечки секретных документов. Многие аналитики говорят об одном из самых значительных случаев после публикаций WikiLeaks ("Викиликс") в 2013 году. 

В Пентагоне обещают "перевернуть каждый камень, пока не будут обнаружены источники утечки и  ее масштабы. 

Министр обороны США Ллойд  Остин сообщил: 

"Я ежедневно собираю руководителей старших департаментов для обсуждения наших ответных мер. И я дал указание о срочных межотраслевых усилиях. Мы передали этот вопрос в Министерство юстиции, которое начало уголовное расследование. Я не могу сказать больше, пока расследование Министерства юстиции продолжается. Но мы относимся к этому очень серьезно и будем продолжать тесно сотрудничать с нашими выдающимися союзниками и партнерами. И ничто не помешает нам обеспечить безопасность Америки".

Союзники США требуют ответов в связи с произошедшим. Пентагон тем временем сократил число сотрудников, имеющих доступ к секретным документам. 

Попавшая в соцсети информация в основном касается войны в Украине, а также Ближнего Востока и Китая. В Киеве документы назвали подделкой.

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