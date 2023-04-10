Владимир Зеленский: "Россия ставит себя в еще большую изоляцию"

Российская армия нанесла около 30 ракетных и авиаударов по украинским городам, основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ.

За минувшие сутки было отражено более 50 атак, говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сказал, что в Запорожье ракета С-300 попала в жилой дом. Погибла 10-летняя девочка, ее мать находится в больнице в тяжелом состоянии.

Украинский лидер отметил, что такими действиями "Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества", подчеркнув, что удары наносились в Вербное воскресенье.

В сводке российского минобороны говорится, что "в районе города Запорожье высокоточным ракетным ударом было уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива, накопленного для обеспечения действий группировки ВСУ на Донбассе".

ВВС Украины на выходных впервые обнародовали кадры работы систем ПВО NASAMS. В видеозаписи утверждается, что "за пять месяцев боевых действий эти системы уничтожили более 100 вражеских ракет и беспилотников".