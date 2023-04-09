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Франция

Глава МВД Франции: "под завалами рухнувшего дома находятся до 4 до 10 человек"

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улица Тиволи в Марселе
улица Тиволи в Марселе   -  Авторское право  Bishr El Touni/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Глеб Шатуновский

Обновление: Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, который прибыл на место происшествия, заявил, что под завалами находятся от 4 до 10 человек. Их судьба неизвестна. 

Четырехэтажный дом, расположенный по адресу номер 17 на улице Тиволи в центре Марселя обрушился ночью на воскресенье. Очевидцы сообщают, что обрушению предшествовал звук взрыва. При инциденте пострадали также два соседних дома, один из них также частично обрушился к утру воскресенья. 

Пять человек были госпитализированы. Пока неизвестно, остаются ли люди под завалами, однако мэр Марселя Бенуа Пайян заявил, что, "к сожалению, нужно готовиться к тому, что жертвы будут". 

На место происшествия прибыл глава МВД Франции Жеральд Дарманен. А премьер-министр Элизабет Борн написала, что следит за ситуацией и обратилась со словами поддержки к спасателям и жителям Марселя. 

Это не первый случай обрушения домов в Марселе, многие из которых находятся в аварийном состоянии. В 2018 году обрушение двух домов в квартале Ноай, также в центре города привело к гибели 8 человек.

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