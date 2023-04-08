Медикаментозный аборт в США: противостояние федеральных судей

Возможность американских женщин прерывать нежелательную беременность вновь под вопросом: через 10 месяцев после отмены постановления "Роу против Уэйда", легализовавшего аборты, ультраконсервативный техасский судья Мэтью Качсмарик, назначенный Дональдом Трампом, признал незаконным распространение стероидного препарата мифепристон, который используется для медикаментозных абортов. Решение ещё не вступило в силу.

Реакция Вашингтона последовала всего через час: окружной судья Томас Райс, назначенный Бараком Обамой, запретил санитарным властям менять правоприменение, касающееся оборота мифепристона, в 17 штатах и ​​в столице. По его словам, таблетки и так "слишком жёстко регулируются".

Джо Байден назвал решения судьи в Техасе "беспрецедентной попыткой лишить женщин основных свобод" и добавил, что будет с ним бороться. В Минюсте сообщили, что обжалуют постановление Качсмарика.

Ожидается, что дело в скором времени будут слушать в Верховном суде.

Мифепристон широко доступен с 2000 года.