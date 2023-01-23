В Висконсине прошел многотысячный марш в защиту абортов

В воскресенье в Мадисоне, штат Висконсин прошел многотысячный митинг в честь 50-ой годовщины решения Верховного суда США по делу Роу против Уэйда, которое установило федеральную защиту права на аборт.

В июне его отмена вызвала шквал критики и разделение штатов на те, которые ограничили или запретили аборты, и те, которые пытались защитить доступ к ним.

Марши прошли по всей стране, но главный их них - в Висконсине, где предстоящие выборы могут определить расстановку сил в Верховном суде штата и будущие права женщин на прерывание беременности.