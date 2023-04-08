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мир

Карла III уже печатают, но пока не выпускают

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Король Карл III, иллюстрационное фото
Король Карл III, иллюстрационное фото   -  Авторское право  Britta Pedersen/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
 Глеб Шатуновский

В Великобритании начали печать банкнот достоинством от 5 до 50 фунтов с изображением нового короля, Карла III. Однако в обращение новые купюры поступят лишь летом следующего года.

Причина, как сообщает главный казначей Банка Англии, в том, что автоматические пункты оплаты, такие как, например, кассы самообслуживания, пока не способны распознать новое изображение.

Изображение короля Карла III традиционно не появится на банкнотах, выпущенных банками Шотландии и Северной Ирландии, на которых представлены собственные национальные фигуры, а не британский монарх.

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