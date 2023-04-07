Россия добилась новых успехов в Бахмуте - ISW

Euronews

В последние дни российские войска вновь набрали темп в битве за Бахмут. С конца марта 2023 года их продвижение в основном застопорилось, сообщает Министерство обороны Великобритании.

В ежедневном отчете говорится, что Россия добилась новых успехов и теперь с большой вероятностью продвинулась в центр города, а также захватила западный берег реки Бахмутка. Ключевой маршрут снабжения Украины к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой. Российские регулярные войска, включая воздушно-десантные, вероятно, усилили район, и Россия более эффективно действует в этом секторе.

Ведомство добавляет, что "существует реальная возможность того, что на местном уровне командиры "Вагнера" и российского МО прекратили вражду и укрепили сотрудничество".

Институт изучения войны утверждает, что, по имеющимся данным, российское командование создает специализированные подразделения размером с роту в составе ключевых фронтовых соединений, участвующих в городских боях, чтобы усилить снизившуюся боеспособность большинства российских подразделений.

Российские войска, вероятно, развернут их вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.

В то же время американский аналитический центр сообщает, что спутниковые снимки из Крыма показывают вывод значительного количества боевых бронированных машин, танков и буксируемых артиллерийских систем со склада в Медведевке - в 20 км к северо-востоку от Джанкоя - в период с 17 марта по 5 апреля, хотя ISW не может подтвердить их назначение на данный момент.

Возможно, российские войска вывели технику из оккупированного Крыма для передислокации в другие места на юге Украины, опасаясь украинского контрнаступления.