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Украина

Войска РФ не прекращают атаки и несут всё больше потерь

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Украинские медики спасают раненного в Бахмуте местного жителя
Украинские медики спасают раненного в Бахмуте местного жителя   -  Авторское право  Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
 euronews

Российские военные продолжают попытки взять город Бахмут под полный контроль, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Украинские медики спасли раненого жителя Бахмута после обстрела в четверг. Мужчина вышел во двор своего дома, после чего родственники нашли его без сознания и истекающего кровью.

По информации издания Kyiv Independent, вечером 6 апреля российские самолеты нанесли три удара по городу Бериславу недалеко от Херсона на правом берегу Днепра, а также удары по его пригородам, Новобериславу и Козацкому.

В Донецкой области ВСУ отразили в четверг более 20 российских атак в районах населенных пунктов Лиман, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Пророссийская оккупационная администрация ДНР в четверг заявила, что в Донецке в результате удара украинской армии по ремонтной мастерской погибли по меньшей мере 4 человека. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Обстрел ремонтной мастерской подтвердил глава ДНР Денис Пушилин и следственный комитет России.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что растёт число погибших на войне наемников группы, добавив, что "те, кто воюет, иногда умирают - так устроена жизнь". Видео с заявлением Пригожина появилось в Телеграм-канале пресс-службы принадлежащей ему компании "Конкорд".

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