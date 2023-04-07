Войска РФ не прекращают атаки и несут всё больше потерь

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Российские военные продолжают попытки взять город Бахмут под полный контроль, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Украинские медики спасли раненого жителя Бахмута после обстрела в четверг. Мужчина вышел во двор своего дома, после чего родственники нашли его без сознания и истекающего кровью.

По информации издания Kyiv Independent, вечером 6 апреля российские самолеты нанесли три удара по городу Бериславу недалеко от Херсона на правом берегу Днепра, а также удары по его пригородам, Новобериславу и Козацкому.

В Донецкой области ВСУ отразили в четверг более 20 российских атак в районах населенных пунктов Лиман, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Пророссийская оккупационная администрация ДНР в четверг заявила, что в Донецке в результате удара украинской армии по ремонтной мастерской погибли по меньшей мере 4 человека. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Обстрел ремонтной мастерской подтвердил глава ДНР Денис Пушилин и следственный комитет России.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что растёт число погибших на войне наемников группы, добавив, что "те, кто воюет, иногда умирают - так устроена жизнь". Видео с заявлением Пригожина появилось в Телеграм-канале пресс-службы принадлежащей ему компании "Конкорд".