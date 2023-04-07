Папа Франциск отменил участие в Крестном ходе из-за здоровья

Физическая выносливость папы римского Франциска, похоже, достигла предела. Пресс-служба Святого престола сообщила, что он был вынужден отменить свое участие в традиционном Крестном ходе в Страстную пятницу в Колизее в Риме "из-за сильного холода"

Понтифик был госпитализирован на прошлой неделе из-за бронхита, но до сих пор он соблюдал все ритуалы Страстной недели, включая мессу Миропомазания в пятницу утром.

В Иерусалиме новая эскалация насилия, сотрясающая регион, не помешала проведению Страстной пятницы. Христиане в Святом городе приняли участие в бдении и шествии, воссоздав путь, которым по преданию прошёл Иисус Христос и пронёс крест для своего распятия.

В Испании сотни тысяч верующих участвовали в многочисленных процессиях Страстной пятницы, в некоторых местах театрализованных.

Страстная или Великая пятница отмечается перед Пасхой. Это один из главнейших христианских праздников, посвящённый воспоминанию о распятии Иисуса Христа, снятию с креста его тела, погребению и воскресению.