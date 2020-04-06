Страстная неделя: службы без прихожан

Из-за угрозы распространения коронавируса, все церемонии и процессии Страстной недели у католиков проходят в особом режиме. Папа Римский Франциск провел праздничную службу в Пальмовое воскресенье в соборе Святого Петра в присутствии нескольких кардиналов и монахинь. В Италии и других странах приходам рекомендовано отложить Крестные ходы.

К новым обстоятельствам вынуждена приспосабливаться и Англиканская Церковь. Вот, что сказала Еuronews Элен-Анн, епископ Рипона в диоцезе Лидс: "Это сложная задача, но, на самом деле, во всем этом стоит усмотреть и положительные моменты. Даже в тихих сельских общинах, где жители не особо увлекаются новыми технологиями, уже говорят, что нужно принимать ситуацию. В определенном смысле происходящее подталкивает людей к самообразованию творчеству. И это хорошо".

В испанской Севилье впервые с 1933 года во время Страстной недели не будут проводиться религиозные процессии и шествия, обычно привлекающие множество туристов со всего мира. Экономические потери составят около 400 миллионов евро.

До дальнейшего распоряжения был закрыт Иерусалимский Храм Воскресения Христова - одна из главных святынь христианского мира. Считается, что храм стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

С 17 марта закрыты святые для католиков места во французском Лурде. Здесь по-прежнему совершаются молебны, присоединиться к которым можно посредством интернета.