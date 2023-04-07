Журналисту WSJ предъявлены обвинения в шпионаже

Российские следователи предъявили официальные обвинения в шпионаже американцу Эвану Гершковичу, журналисту Wall Street Journal. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Гершкович своию вину отрицает.

США призвали Россию немедленно освободить журналиста, заявив, что он задержан неправомерно.

Эван Гершкович был арестован ФСБ 30 марта и обвинён в сборе информаци, содержащей государственную тайну, о российском оборонном предприятии. Доказательства его вины обнародованы не были.

Посол США в России Линн Трейси встретилась с зам министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, чтобы обсудить ситуацию с арестом Гершковича. Подробности встречи США не комментировали.