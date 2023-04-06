Иран и Саудовская Аравия возобновляют дипотношения

Euronews

Иран и Саудовская Аравия объявили об окончательном восстановлении дипотношений. Посольства и консульства будут открыты в течение ближайших двух месяцев. Таковы результаты встречи министров иностранных дел двух стран при посредничестве Китая. Причём это была первая прямая встреча министерского уровня за 7 лет.

Отношения были разорваны в 2016 году. Тогда Тегеран и Эр-Рияд поддержали противоположные стороны в ходе гражданского конфликта в Йемене; в Саудовской Аравии казнили шиитского проповедника, обвиняемого в поддержке терроризма, и посольство королевства в Тегеране подверглось нападению.