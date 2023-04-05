Снаряды с обеднённым ураном: в Италии говорят о "лавине" случаев заболеваний среди военных

Euronews

Решение Великобритании отправить в Украину снаряды, содержащие обеднённый уран, вызвало недоумение.

Использование подобных боеприпасов во время бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году является предметом сразу нескольких исследований о рисках для здоровья, связанных с этим токсичным материалом.

Анджело Тарталья знает об этом не понаслышке. Итальянский адвокат на протяжении последних 20 лет защищает военных, страдающих от последствий воздействия подобного вида оружия. Он установил беспрецедентный рекорд, выиграв более 300 судебных дел, доказывающих связь между применением обедненного урана и рядом заболеваний.

Анджело Фьоре Тарталья, адвокат:

— Те, кто говорит подобное, должны думать о рисках и последствиях своих действий". (он говорит о решении Великобритании отправить это оружие в Украину). Очевидно, что есть вещи, которые можно делать во время войны, а есть те, которые делать нельзя, как, например, эта. По примеру Италии, где сейчас применяются военные законы, то же самое должно произойти и на европейском уровне.

В отсутствие жестких правил и в условиях, когда министерство обороны Италии отрицает какую-либо ответственность, собрать достаточно доказательств, чтобы получить компенсацию, — задача не из легких.

Такие уровни облучения могут быть особенно опасными, а вызванные этим заболевания обычно длятся долго. Мы говорим о "лавине" таких случаев, и это только начало... Анджело Фьоре Тарталья адвокат

Этот тип боеприпасов использовался и на других полях сражений, например, в Ираке и Афганистане. Европарламент неоднократно принимал резолюции, призывающие к запрету оружия с обедненным ураном, но несколько государств выступают против. По словам Тартальи, если бы обедненный уран был использован в Украине, это привело бы к необратимым последствиям.

Анджело Фьоре Тарталья, адвокат:

— Существует вероятность того, что заболеть могут как украинские, так и российские военные, но самое главное — загрязнение, вызванное военной деятельностью, может нанести необратимый ущерб окружающей среде, что означает, что гражданское население тоже окажется под угрозой.

Следуя судебной практике Италии, несколько евродепутатов намерены добиваться полного запрета оружия, содержащего обедненный уран.