Обеднённый уран: «ядерный компонент» или нет?

В Великобритании сообщили, что вместе с танками «Челленджер-2» отправят Украине и бронебойные снаряды, содержащие обеднённый уран. В России на это отреагировали на самом высоком уровне, включая президента Путина. Москва обвинила Британию в распространении «оружия с ядерным компонентом», в Лондоне заявили, что это дезинформация.

Что это такое — снаряды с обеднённым ураном? Имеют ли они отношение к ядерному оружию?

Что такое обеднённый уран?

Из природной урановой руды добывают изотоп U-235, который используется и как топливо для реакторов, и в ядерном оружии. Этот процесс называется обогащением. Но содержание «полезного» изотопа в руде невелико — около 10%. Оставшиеся 90% содержат ничтожно мало U-235 и состоят в основном из слаборадиоактивного U-238. Это и есть обеднённый уран — его можно назвать отходами обогатительного процесса.

Зачем использовать обеднённый уран в снарядах?

Обеднённый уран обладает очень большой плотностью. Это значит, что изделия из него гораздо тяжелее, например, стальных того же размера. Соответственно, энергия для пробития брони у такого снаряда очень велика.

Обеднённый уран не взрывается, но он пирофорен: мелкие осколки, пробившие броню, легко загораются; так что снаряд из этого материала получается бронебойно-зажигательным.

А поскольку этот материал — фактически отходы обогащения урана, то он сравнительно дёшев и доступен в больших объёмах в странах, обладающих развитой ядерной промышленностью.

Эти качества и привлекли американских военных в начале 1970-х, когда потребовалось искать способы борьбы с новым поколением советской танковой брони.

Причём в США практически отказались от использования других металлов для бронебойных сердечников, а обеднённый уран применяется не только в танковых снарядах, но и в скорострельных пушках меньшего калибра — 25–30 мм, которые используются на БМП и на самолётах-штурмовиках.

В течение 80-х и 90-х подобные боеприпасы поступили на вооружение и других стран, в том числе Великобритании и СССР.

Учебные снаряды. В боевом заострённый блестящий наконечники и был бы обеднённым ураном U.S. Army photo by Gertrud Zach

Где уже использовались снаряды с обеднённым ураном?

Впервые США применили их во время «Бури в пустыне» в 1991 году. По данным Пентагона, американские и британские танки выпустили несколько тысяч таких снарядов, а самолёты — сотни тысяч.

Пентагон признал, что такие снаряды были использованы затем в бывшей Югославии, в Ираке и в Сирии. Официально неподтверждённые данные говорят об использовании ОУ в Сомали в 1990-х и в Афганистане после 2001 г.

Американские штурмовики A-10 расстреляли сотни тысяч снарядов с ОУ над Ираком и бывшей Югославией Hidajet Delic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Насколько легальны поставки британских снарядов Украине?

Обеднённый уран не подпадает под правила нераспространения ядерного оружия. Поэтому с точки зрения международного законодательства снаряды с ОУ ничем не отличаются от любых других. Соглашений, регулировавших бы поставки конкретно снарядов с ОУ, также нет.

Поэтому протесты Москвы, по мнению западных экспертов, безосновательны — учитывая, что и в боекомплекте российских танков снаряды с обеднённым ураном тоже есть очень давно.

Вот что рассказал «Евроньюсу» Джон Эрат, старший директор по политике Центра по контролю над вооружениями и нераспространением:

Они не считаются ядерным оружием. У них нет ядерной составляющей. И поэтому они не подпадают под действие договоров о нераспространении ядерного оружия. Они подпадают под те же ограничения, что и любые обычные боеприпасы. <...> Так что заявление России о передаче ядерного потенциала совершенно неверно. Джон Эрат Центр по контролю над вооружениями и нераспространением

Но, по мнению западных экспертов, Кремль всё равно может использовать эти поставки как «оправдание» для угрозы применения собственного ядерного оружия.

Россия говорит, что использование чего-то, что при желании можно связать с ядерным оружием, повышает вероятность того, что мы, Россия, применим ядерное оружие.



Почти с самого начала войны мы видим угрозы того, что поддержка Западом Украины может привести к применению ядерного оружия, и это, мол, Запад толкает мир на этот ужасный путь. Это в высшей степени безответственно [с российской стороны], но эту тактику российское правительство неоднократно использовало. Джон Эрат Центр по контролю над вооружениями и нераспространением

Украинские танкисты уже учатся управлять «Челленджерами» Ben Birchall/PA

Так опасен ли обеднённый уран?

ОУ гораздо менее радиоактивен (примерно на 40%) , чем урановая руда, не говоря уже об очищенном U-235. К тому же, в танковых снарядах сам сердечник закрыт поддоном и обтекателем. До выстрела, по утверждениям военных, такие снаряды безопасны, при соблюдении самых базовых правил безопасности: слабое излучение не способно проникнуть сквозь кожу и одежду.

Однако если такой «штырь» пробьёт броню, образуется облако мельчайших осколков, фактически пыли. Именно эта радиоактивная и токсичная пыль — состоящая в значительной степени уже из оксидов урана — и представляет опасность как для экипажа поражённой машины, поскольку пыль может попасть в лёгкие и ЖКТ, так и для мирных жителей, поскольку она может попасть в почву и воду.

Первые исследования опасности урановой пыли появились в середине 90-х, по итогам «Бури в пустыне», где снаряды с ОУ были применены впервые и в очень больших количествах.

Тогда «дружественным огнём» — американскими снарядами с ОУ — были выведены из строя несколько десятков американских же танков и БМП. Число раненых — или так или иначе контактировавших с урановой пылью — американских солдат может достигать 170 человек.

Тогда и появились работы, в которых не исключалось, что обеднённый уран может быть одной из причин «синдрома войны в заливе» — хронического плохо объяснимого разнопланового недомогания у бывших солдат.

Американский авиационный снаряд с сердечником из обеднённого урана, найденный в Боснии в 2001 г. Hidajet Delic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

А это его сердечник из обеднённого урана Public Domain

По итогам операций в бывшей Югославии заговорили уже о «балканском синдроме», и вновь вспомнили об обеднённом уране: десятки тысяч авиационных снарядов остались в обломках техники и в почве. Тогда недомогание нашли у множества солдат из нескольких европейских стран. Сообщалось о смертях лейкемии — в одном только бельгийском контингенте скоропостижно скончались пять человек.

О том, что на Балканах в середине 90-х применяли снаряды с ОУ, стало известно только в 2001-м. С требованием разъяснений к Вашингтону обратились Бельгия, Германия, Италия, Франция. Зашла даже речь о Но военные настаивали на своём: снаряды безопасны.

В США тогда же, в 2001-м, провели исследование ветеранов боевых действий, и пришли к выводу, что в организме поражённых солдат нет и никогда не было обеднённого урана в количестве, опасном для здоровья.

В Германии провели своё исследование: анализы у 120 служивших в Косове солдат не показали никаких отклонений от возрастной нормы.

В 2009-м итальянский суд потребовал от минобороны страны выплатить 1,4 млн евро семье военного, который заболел раком и скончался после службы в Сомали в начале 90-х: эту смерть связали с обеднённым ураном.

Лондон обещал Киеву пока полтора десятка «Челленджеров» Andrew Matthews/AP

Ряд организаций с начала 2000-х призывают к запрету или ограничению использования снарядов с ОУ. По заявлениям активистов, если о здоровье солдат дискуссии иногда идут, то совершенно за кадром остаются возможные долгосрочные последствия для мирных жителей, которые возвращаются на землю, где шли бои с использованием ОУ — например в Ираке, где такие снаряды в огромных количествах использовались в течение двух войн — в 1991-м и с 2003-го.

Другие эксперты и здесь считают, что опасность ОУ преувеличена, во всяком случае для Украины, где речь пока идёт о 14 британских «Челленджерах» и нескольких десятках, максимум сотнях снарядов: