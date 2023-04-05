Полицейский штурм мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме

Сотни людей задержаны в ходе полицейской операции в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Это данные МВД Израиля. Полиция сообщает о двух раненых сотрудниках правоохранительных органов, палестинские источники – о десятках пострадавших.

Израильские подразделения силовых структур предприняли штурм мечети в ночь на среду. Полиция объясняет такие действия с разгар священного для мусульман месяца Рамадан желанием обеспечить безопасности верующих и предотвратить беспорядки. Согласно этой версии, десятки молодых людей в масках с камнями и пиротехникой забаррикадировались в мечети Аль-Акса, скандируя антиизраильские лозунги и призывая к насилию.

Палестинские активисты обвиняют израильских силовиков в нападении на верующих, которые, из опасений за себя, пытались закрыться в мечети. С началом активного противостояния группировка Хамас, которую многие страны мира признают террористической, призвала всех палестинцев прийти на защиту святыни. Армия Израиля сообщила после этого о ракетном обстреле со стороны сектора Газа.

Полицейскую операцию в мечети Аль-Акса осудил ряд арабских стран. Египет, Саудовская Аравия и Иордания потребовали прекратить нападения на святыни. В официальных заявлениях говорится о ярости мусульман по всей планете и о подрыве усилий по мирному урегулированию.