Тяжёлая атмосфера царила накануне последнего собрания акционеров Credit Suisse как независимой организации. Многие из них приняли участие в акции протеста против неудачного руководства, которое поставило компанию на грань банкротства и привело к поглощению банка конкурирующим UBS.

Штефан Денцлер, акционер:

"Я потерял 10 000 швейцарских франков - это не так много, но это нехорошо. Это большие деньги для моей семьи».

Во время встречи присутствующие не скрывали своего возмущения и гнева. Председатель банка извинился:

Аксель Леманн, председатель Credit Suisse:

"Мы хотели направить всю нашу энергию и способности на то, чтобы изменить положение банка. Но время для этого ещё не пришло, и те роковые мартовские недели сорвали наши планы. Мне больно, я искренне сожалею, что так получилось".

Но принесённые извинения - слабое утешение для тех, кто видел, как постепенно сходит на нет стоимость их акций. Скандалы, неверные решения и сомнительное управление рисками привели к потере банком своей репутации, и за последние 5 лет его акции потеряли более 90% стоимости.