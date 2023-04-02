В финский парламент по результатам выборов проходят 4 главные партии

По предварительным результатам парламентских выборов в Финляндии, больше всего мандатов получит Партия Национальной Коалиции: получив поддержку 20,7% избирателей партия обеспечит себе 48 кресел. Третья по парламентскому представительству партия правоцентристов неожиданно набрала больше всего голосов избирателей.

На втором месте националисты из партии "Истинные финны": при поддержке свыше 20% у партии 46 мест в парламенте.

Не на много от лидеров отстала и Социал-демократическая партия Финляндии (СПД), у которой чуть менее 20% голосов и 43 мандата в новом парламенте страны.

Партия центристов по последним данным на воскресный вечер набирает 11,5%, её депутаты займут 23 кресла.

Кроме того в парламент проходят ещё 6 партий с небольшим количеством мандатов.