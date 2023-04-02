Интрига на парламентских выборах в Финляндии

Граждане Финляндии выбирают депутатов однопалатного парламента сроком на четыре года. Новое законодательное собрание начнет работу 11 апреля.

По оценкам политологов, ожидается напряженная борьба между представителями трех политических сил — это Национальная коалиционная партия, "Истинные финны" и правящая в коалиции Социал-демократическая партия.

Говорят жители Хельсинки:

"Выборы захватывающие. Возможно все. Если другими словами, возможно, что любая партия покажет самый большой результат".

"Хорошо, что многие проголосовали заранее. Возможно, в что в этом году процент голосовавших будет больше".

"Я нервничаю и волнуюсь, это очень интересные выборы".

От итогов голосования зависит возможность премьер-министр Санны Марин сохранить свой пост. По мнению аналитиков, у каждой из трех ведущих партий есть шанс одержать победу.

В выборах принимают участие более 2400 кандидатов от 22 зарегистрированных партий.