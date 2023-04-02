Интрига на парламентских выборах в Финляндии

Интрига на парламентских выборах в ФинляндииКомментарии
Граждане Финляндии выбирают депутатов однопалатного парламента сроком на четыре года. Новое законодательное собрание начнет работу 11 апреля.
По оценкам политологов, ожидается напряженная борьба между представителями трех политических сил — это Национальная коалиционная партия, "Истинные финны" и правящая в коалиции Социал-демократическая партия.
Говорят жители Хельсинки:
"Выборы захватывающие. Возможно все. Если другими словами, возможно, что любая партия покажет самый большой результат".
"Хорошо, что многие проголосовали заранее. Возможно, в что в этом году процент голосовавших будет больше".
"Я нервничаю и волнуюсь, это очень интересные выборы".
От итогов голосования зависит возможность премьер-министр Санны Марин сохранить свой пост. По мнению аналитиков, у каждой из трех ведущих партий есть шанс одержать победу.
В выборах принимают участие более 2400 кандидатов от 22 зарегистрированных партий.