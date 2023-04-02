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Финляндия

Интрига на парламентских выборах в Финляндии

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 Euronews
Предварительные результаты станут известны в воскресенье вечером
Предварительные результаты станут известны в воскресенье вечером   -  Авторское право  Sergei Grits/AP

Граждане Финляндии выбирают депутатов однопалатного парламента сроком на четыре года. Новое законодательное собрание начнет работу 11 апреля. 

По оценкам политологов, ожидается напряженная борьба между представителями трех политических сил — это Национальная коалиционная партия,  "Истинные финны" и правящая в коалиции Социал-демократическая партия. 

Говорят жители Хельсинки: 

"Выборы захватывающие. Возможно все. Если другими словами, возможно, что любая партия покажет самый большой результат". 

"Хорошо, что многие проголосовали заранее. Возможно, в что в этом году процент голосовавших будет больше". 

"Я нервничаю и волнуюсь, это очень интересные выборы". 

От итогов голосования зависит возможность премьер-министр Санны Марин сохранить свой пост. По мнению аналитиков, у каждой из трех ведущих партий есть шанс одержать победу. 

В выборах принимают участие более 2400 кандидатов от 22 зарегистрированных партий.