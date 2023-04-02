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Великобритания

Пробки в порту Дувра из-за непогоды и документов

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 Euronews
В огромной очереди застряли школьники и студенты
В огромной очереди застряли школьники и студенты   -  Авторское право  Gareth Fuller/AP

Тысячи туристов были вынуждены провести более десяти часов в очереди в британском борту Дувр. Во многих автобусах находись дети и подростки, отправившиеся в школьные и студенческие поездки.

В администрации гавани заявили, что проблемы начались из-за плохих погодных условий, к тому же пассажирский поток значительно усилился в связи с пасхальными каникулами, что в свою очередь вызвало задержки с оформлением документов для французской таможни.

Из-за этого в воскресенье в порту Дувр не обслуживали грузы.