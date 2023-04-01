Торнадо в США привели к жертвам и разрушениям

В штате Арканзас введен режим чрезвычайного положения из-за удара стихии. В результате нескольких торнадо погибли не менее пяти человек, десятки людей пострадали. Десятки тысяч местных жителей остались без доступа к электричеству.

Удар стихии пришелся на центральную часть штата и самый густонаселенный город Арканзаса Литтл-Рок и его окрестности. Для помощи в ликвидации последствий задействованы силы Национальной гвардии. Разрушены жилые дома и магазины.

В соседнем штате Иллинойс один человек погиб и около 30 получили ранения в результате обрушения крыши во время концерта в городе Белвидер. По предварительным данным, этот инцидент также стал следствием стихийного бедствия.

Метеорологи предупреждают, что по мере продвижения атмосферного явления в регионе сохранится опасная ситуация из-за погодных условий. По данным Национальной метеорологической службы, в зоне риска находятся более 28 миллионов . Десятки торнадо были зарегистрированы в Арканзасе, Миссисипи, Айове, Теннесси, Иллинойсе и Висконсине, но точное число подтвержденных торнадо еще предстоит установить.