Оскару Писториусу отказано в условно-досрочном освобождении

Знаменитому южноафриканскому бегуну на протезах Оскару Писториусу отказали в условно-досрочном освобождении. В 2013 году шестикратный чемпион Паралимпийских игр убил свою девушку Риву Стенкамп, несколько раз выстрелив в закрытую дверь ванной комнаты, где она находилась. По словам легкоатлета, он принял её за грабителя.

Семья Ривы уверена, что убийство было совершено на почве ревности. Мать девушки приехала на заседание комиссии, чтобы высказаться против освобождения спортсмена.

"Это было очень неприятно для неё, такие обстоятельства, но она знала, что должна сделать это ради Ривы. Она сделала это, и я очень горжусь ей. (начинает плакать) Простите... Она чувствует облегчение, так как всё закончилось", — сказала адвокат семьи Стенкамп Таня Коэн.

Процесс над Оскаром Писториусом стал одним из самых громких за всю историю Южной Африки. Изначально суд посчитал убийство случайностью и приговорил спортсмена к пяти годам заключения, но в 2017-м Верховный суд ЮАР признал приговор недостаточным и увеличил его до 13 лет и 5 месяцев.