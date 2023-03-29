Атака в Лиссабоне: нападавший имел "психологическую травму" из-за смерти жены

Напавший на исмаилитский центр в Лиссабоне беженец из Афганистана получал помощь от общины и прибыл в Португалию в прошлом году по программе Европейского Союза, которая направляет просителей убежища в страны-члены, чтобы помочь ослабить давление на средиземноморские страны, такие как Греция и Италия.

В результате нападения убиты две сотрудницы мусульманского центра, еще несколько человек ранены. Преступник был нейтрализован полицией и затем задержан в одной из больниц Лиссабона.

Представители местной афганской общины сообщили, что подозреваемый имел психологические проблемы после того, как его жена умерла в лагере для беженцев в Греции, на его попечении остались трое маленьких детей.

Жозе Луиш Карнейру, министр внутренних дел Португалии, о нападавшем:

— Это относительно молодой человек с тремя маленькими детьми, 9, 7 и 4 лет, жена которого погибла в лагере беженцев в Греции. Он был переселен в Португалию в рамках европейского сотрудничества и является получателем статуса международной защиты.

Хотя полиция сообщила агентству Ассошиэйтед Пресс, что они расследуют произошедшее как возможный экстремистский акт, министр внутренних дел Португалии публично призвал к осторожности, заявив, что следует избегать любого "поспешного анализа".

Исмаилиты принадлежат к шиитской ветви ислама и представляют собой культурно разнообразную общину, проживающую более чем в 25 странах мира.