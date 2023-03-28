Нападение с ножом в Лиссабоне: есть жертвы, злоумышленник задержан

Португальская полиция арестовала мужчину, подозреваемого в нападении, совершенном в Исмаилитском центре в Лиссабоне. От рук вооруженного ножом злоумышленника погибли две женщины. Есть пострадавшие. По данным местных СМИ, нападавший - уроженец Афганистана. При задержании стражи порядка ранили его в ногу. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта выразил соболезнования семьям погибших и солидарность исмаилитской общиной.

Антониу Кошта, премьер-министр Португалии:

"Я бы хотел отметить быстрое вмешательство правоохранительных органов, что позволило арестовать подозреваемого. В настоящее время он находится в больнице Санта-Мария и получает медицинскую помощь. Пока преждевременно делать какие-либо выводы о мотивах преступного нападения. Мы должны спокойно ждать, пока власти проведут необходимые расследования".

Исмаилиты - течение шиитской ветви ислама, сторонники которого подвергаются нападениям со стороны экстремистских групп, в частности. в таких странах как Пакистан. Расследованием дела занимается отдел по борьбе с терроризмом местных правоохранительных органов.