Папа римский Франциск лёг на "плановое обследование"

В среду папа римский Франциск лег в одну из столичных больниц для прохождения ранее запланированного обследования. Он покинул Ватикан после общей аудиенции за несколько дней до начала Страстной недели в это воскресенье.

Ватикан не сообщил никаких подробностей, в том числе о том, как долго 86-летний Франциск пробудет в больнице Джемелли, где в 2021 году ему была сделана операция на кишечнике. Вскоре после этого он заявил, что полностью восстановился и может нормально питаться, но позднее уточнил, что проблема полностью не устранена.

На выходных Франциск должен участвовать в праздновании Вербного воскресенья, с которого начнётся череда церемоний в Ватикане на следующей неделе: Страстной четверг, Страстная пятница, Пасхальное бдение и, наконец, Пасхальное воскресенье 9 апреля.