Конкуренция между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ

Общий темп российских операций в Украине, похоже, снизился по сравнению с предыдущими неделями, отмечает ISW. Но появляется все больше признаков того, что конфликт между российским Министерством обороны и главой группы "Вагнер", вероятно, достиг высшей точки.

Общее наступление "Вагнера" на Бахмут, похоже, близится к кульминации. Украинские военные источники отмечают заметное снижение количества атак в Бахмуте и вокруг него, особенно в последние несколько дней.

Евгений Пригожин, в частности, заявил, что ЧВК "Вагнер" захватила Зализянское, крошечное село в 9 км к северо-западу от Бахмута. Как отмечает ISW, это указывает на то, что силы "Вагнера", вероятно, проводят оппортунистические локальные атаки на населенные пункты к северу от Бахмута, которые являются небольшими и относительно легко поддаются захвату.

Российские силы продолжали наступательные операции в западной части Донецкой области, в частности, в районе Угледара, в 30 км к юго-западу от Донецка.

Хотя министерство обороны Великобритании заявляет, что за последнюю неделю российские попытки штурма города Угледар Донецкой области почти наверняка замедлились. Это произошло после неоднократных, чрезвычайно дорогостоящих неудачных атак в течение предыдущих трех месяцев.

Поскольку единственный заметный тактический успех России в последнее время был достигнут в Бахмутском секторе, где доминируют наемники группы "Вагнера", есть реальная возможность того, что российское МО настойчиво добивается успеха в Угледаре, отчасти потому, что хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями "Вагнера".