Президент Финляндии подписал законы о вступлении в НАТО

Президент Финляндии в четверг подписал законы о вступлении своей страны в НАТО. В парламенте их одобрили ещё 1 марта.

Все страны Альянса, кроме Турции и Венгрии, уже дали «зелёный свет» Финляндии и Швеции.

В Анкаре парламентский комитет по международным делам в четверг одобрил заявку Хельсинки, и теперь её рассмотрят депутаты; это может произойти уже в ближайшие пару дней. В Будапеште собираются рассмотреть кандидатуру Финляндии в начале следующей недели и также настроены положительно.

Но и в Турции, и в Венгрии заявляют, что готовы одобрить Финляндию отдельно от Швеции. В среду шведский парламент принял законопроект о прекращении внеблокового статуса и вступлении в НАТО, но спор с Турцией пока остаётся неразрешённым.

Наблюдатели не исключают, что Финляндии придётся вступать в НАТО в одиночку, без соседней страны; в Хельсинки заявляли, что очень не хотели бы такого сценария.