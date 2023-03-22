Шведский парламент одобрил вступление в НАТО

Парламент Швеции большинством голосов одобрил законопроект о прекращении внеблокового статуса страны и о присоединении к НАТО: 296 голосов «за» и 37 голосов «против».

В шведском правительстве считают вполне вероятным официальное вступление в Альянс на июльском саммите в Вильнюсе.

Тем не менее, Турция и Венгрия по-прежнему не ратифицировали заявки скандинавских стран. В Анкаре заявили, что в конце марта могут одобрить кандидатуру Финляндии — но не Швеции. В Будапеште также отметили, что будут рассматривать кандидатуры двух стран отдельно.