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Швеция

Шведский парламент одобрил вступление в НАТО

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Шведский парламент одобрил вступление в НАТО большинством голосов
Шведский парламент одобрил вступление в НАТО большинством голосов   -  Авторское право  Anders Wiklund/AP

Парламент Швеции большинством голосов одобрил законопроект о прекращении внеблокового статуса страны и о присоединении к НАТО: 296 голосов «за» и 37 голосов «против».

В шведском правительстве считают вполне вероятным официальное вступление в Альянс на июльском саммите в Вильнюсе.

Тем не менее, Турция и Венгрия по-прежнему не ратифицировали заявки скандинавских стран. В Анкаре заявили, что в конце марта могут одобрить кандидатуру Финляндии — но не Швеции. В Будапеште также отметили, что будут рассматривать кандидатуры двух стран отдельно.