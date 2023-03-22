Каковы могут быть последствия присоединения Украины к Евросоюзу?

При всем желании Украина, вероятно, не скоро вступит в Европейский союз.

Стране потребуются долгие годы на подготовку к членству в ЕС.

Тем не менее, вступление Украины в Евросоюз - острая тема. Эксперты и политики ведут дебаты, что будет означать на практике присоединение Киева к ЕС.

"Центр тяжести переместится на восток".

Украина, в которой проживают около 40 миллионов человек, в случае вступления станет пятым по величине членом союза и крупнейшим по площади территории.

По мнению профессора Абердинского университета Майкла Китинга, это вызовет серьезные геополитические последствия. Вероятно появление новой оси Варшава-Киев, которая может соперничать с традиционным дуумвиратом Париж-Берлин.

"Поскольку "старый франко-германский мотор уже не тот, что раньше... мы, безусловно, можем увидеть значительный сдвиг в балансе сил внутри ЕС", - сказал Китинг в интервью Euronews, отметив, что сама Украина не будет "очень мощной".

Расширение ЕС может подорвать единство и сплоченность союза из 27 государств-членов.

"Чем больше становится Евросоюз, тем сложнее принимать решения и участвовать в коллективных действиях", - полагает Китинг.

В ЕС уже существуют разногласия между западными и южными, восточными и северными странами, напоминает эксперт.

Относительно новые члены ЕС - Венгрия и Польша, присоединившиеся в 2004 году, - стали отдельной проблемой для Брюсселя, который наложил на них санкции за подрыв верховенства закона и демократии.

Протесты в Киеве после приостановки правительством Украины процесса подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, 2013 год. Архив AFP

Деньги тоже имеют значение.

Еще до того, как война оказала резко негативное влияние экономику Украины, страна была одной из беднейших в Европе.

В 2021 году ВВП на душу населения составлял 4800 долларов (4451 евро), что более чем в десять раз меньше, чем в таких развитых европейских государствах, как Великобритания, Франция и Германия.

По мнению политолога Джолиона Хоуорта, интеграция столь сильно пострадавшей страны обойдется в "чудовищную сумму".

Это неизбежно приведет к "напряжению" в финансовой сфере в ЕС, отвлекая средства от более бедных членов, таких как Польша, Греция, Венгрия и Румыния.

Тем не менее, такое уже случалось.

Несмотря на "некоторое недовольство", напоминает Майкл Китинг, финансирование ЕС исторически менялось, "смещаясь на восток и юг" по мере расширения союза в 2004 и 2007 годах.

"Это часть нормального процесса адаптации, - сказал Китинг в интервью Euronews. - Некоторые страны теряют финансирование, потому что развиваются. Это не такая уж большая проблема".

"Трудно жаловаться на то, что становишься богаче", - указывает эксперт.

Дороги "польского водопроводчика"

В долгосрочной перспективе Украина может получить экономические выгоды, особенно за счет привлечения иностранных инвестиций, если будет принята в ЕС, который является самым богатым торговым блоком на планете.

Кроме того, необходимость соответствовать критериям Евросоюза может стимулировать страну к решению глубоко укоренившихся структурных проблем, таких как коррупция.

При этом Китинг предупреждает, что во многих странах членство в ЕС усилило региональное неравенство.

Например, ВВП на душу населения в окрестностях литовской столицы Вильнюса почти в три раза выше, чем в самом бедном регионе страны.

По мнению Китинга, подобное возможно и в Украине. Он полагает, что при концентрации инвестиций вокруг Киева, регионы на востоке страны, где "политическая напряженность наиболее высока", могут стать еще более "экономически маргинализированными".

"Это может стать проблемой", - говорит эксперт. - Необходимо будет разработать меры, чтобы в стране не было слишком большого разделения, когда речь идет об экономике и благосостоянии".

В недалекой перспективе, по словам Хоуорта, "почти неизбежно" возникнут миграционные потоки из Украины. Массовый приток украинских рабочих почти наверняка вызовет политическую реакцию в странах-членах ЕС - независимо от их экономического положения.

Великобритания, переживавшая в одно время бум, была одной из немногих крупных экономик, не ограничивавших количество восточноевропейских рабочих, но позже иммиграция стала одним из главных вопросов в ходе голосования по выходу из ЕС.

И это несмотря на положительное экономическое влияние европейских иммигрантов на страну.

Майкл Китинг напоминает: "Это уже произошло. Польша была заполнена украинцами еще до войны".

"Рынки труда в западных странах нуждаются в этих работниках", - продолжает, признавая, что нужды "экономики и политики не всегда совпадают".

"Каков предел возможностей Европы?"

Публицист Джереми Клифф считает, что оставлять Украину на произвол судьбы опасно, так как, вероятно, это приведет к новым конфликтам.

"Представьте себе Украину, разрушенную структурно и промышленно годами войны; ее экономика слаба, а инвестиции скудны; это медленно развивающееся государство; ее избиратели и лидеры обижены на ЕС, который не выполнил своих обещаний", - говорит Клифф.

"По сравнению с этим сценарием проблемы быстрого расширения ЕС выглядят не такими уж непреодолимыми", - добавил он.

Вторжение России резко увеличило число голосов в поддержку членства в Евросоюзе среди украинцев.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, 92% хотят вступить в ЕС к 2030 году. До конфликта только 67% заявляли, что проголосовали бы "за" на референдуме о членстве.

Протесты против российского вторжения в Украину AFP

Дебаты вокруг членства Украины в ЕС в конечном итоге поднимают глубокие экзистенциальные вопросы о самом блоке.

"Расширение вызывает неизбежные вопросы: зачем мы это делаем?", - говорит Хоуорт. - Какова цель дальнейшего расширения? Делаем ли мы это ради него самого? Можно ли расширяться бесконечно?".

Эксперт указывает на "нерешенные разногласия" среди стран-членов по поводу того, чем на самом деле является ЕС. По его мнению, сейчас это путешествие в неизвестность без четкой цели.

"Мы никогда не определяли место назначения. Мы просто решили, что движемся в этом направлении. Думаю, что с потенциальным членством Украины необходимо получить гораздо более четкий ответ на вопрос: в чем смысл всего этого?", - резюмирует Хоуорт.