Борис Джонсон предстал перед комиссией по делу о ковид-вечеринках экс-премьеру может грозить приостановка депутатских полномочий

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон предстал перед комиссией по привилегиям палаты общин. Депутаты выясняют, лгал ли политик коллегам, когда отрицал своё участие в вечеринках на Даунинг-стрит, организованных в нарушение правил действовавшего по всей стране локдауна. По мнению самого Джонсона, комиссия не нашла в его действиях злого умысла.

«Я здесь, чтобы сказать вам, положа руку на сердце, что я не лгал парламенту. Когда эти заявления были сделаны, они были сделаны добросовестно, на основе того, что я знал и во что верил в то время. Когда началось расследование, я был совершенно уверен, что вы не найдёте ничего, что указывало бы на то, что я знал или верил во что-то ещё. Вы и не нашли», — заявил Джонсон депутатам.

По словам Джонсона, он мог следовать неверным советам своих помощников, но не имел намерения специально обманывать парламент.

Но если комитет всё же признает экс-премьера виновным в обмане, ему может грозить приостановка депутатских полномочий и даже вовсе отзыв мандата.