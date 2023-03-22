Катар: волейбольный Beach Pro Tour и соревнования мирового уровня по теннису

Катар стал признанным местом проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. В феврале в Дохе прошли теннисные турниры WTA и ATP, а также финал Beach Pro Tour по пляжному волейболу.

Участие в международном турнире на родине

21-летняя Мубарака Аль-Наими - первая ракетка Катара. В конце февраля она приняла участие в Открытом чемпионате Катара по теннису, на который приехали лучшие теннисисты мира.

Когда Аль-Наими на корте, кажется, что она была рождена для этого вида спорта, но, оказывается, это не была "любовь с первого взгляда".

"Поначалу я не хотела играть в теннис", - рассказывает Мубарака. - Но мама отдала меня и брата в секцию, я стала участвовать в соревнованиях, выиграла несколько матчей, а потом стала номером один во всех категориях здесь, в Дохе".

Брат со временем перестал играть в теннис, а Мубарака просто влюбилась в этот вид спорта.

"Теперь теннис - это часть моей жизни", - говорит она. - Для меня играть каждый день стало привычкой. Это трудно, потому что я еще учусь в университете. Пытаюсь как-то распределять время на соревнования и учебу. Теннис - это моя страсть".

Тренер Мунир Эларадж впервые встретил Аль-Наими в Федерации тенниса Катара, когда ей было 6 или 7 лет. Прошло более десяти лет, и он увидел значительный прогресс его лучшей ученицы.

"У нее отличная техника, одна из лучших в Дохе", - говорит он. - И она совершенствует ее: удар по мячу, передвижение по корту. Мы видим большой прогресс".

Тренер надеется, что участие Аль-Наими в Открытом чемпионате Катара вдохновит больше молодых девушек взять в руки ракетку, и ждет, что однажды она войдет в число 100 лучших Женской теннисной ассоциации, где конкуренция очень жесткая.

"Миллионы людей пытаются попасть в рейтинг WTA", - говорит он. - "Так что шансы очень малы, но каждая спортсменка надеется и старается изо всех сил, чтобы оказаться там".

Первая ракетка мира стремится стать примером для подражания

Иногда надежды сбываются. 21-летняя первая ракетка мира Ига Швёнтек, выигравшая в этом году турнир Qatar TotalEnergie Open, говорит, что никогда не представляла, что окажется на вершине.

"Очень приятно оказаться в таком положении, потому что когда я была моложе, подумать не могла, что стану примером для подражания", - говорит она. - Но мне нравится подавать хороший пример, всегда стараюсь помнить об этом, когда нахожусь на корте. Это мотивирует меня работать над собой".

Ига Швёнтек на турнире в Катаре Hussein Sayed/AP

После Открытого чемпионата Австралии, открывающего новый теннисный сезон, мужской и женский турниры Qatar Open дают возможность ведущим игрокам выйти на пик формы и предоставляют шанс игрокам, которые все еще пытаются заявить о себе.

"С помощью национальных команд мы пытаемся стимулировать игроков повышать свой уровень для участия в подобных мероприятиях", - говорит представитель Катарской федерации тенниса Саад Аль Моханнади. - Каждый год мы даем wildcard игрокам с самым высоким национальным рейтингом в женском и мужском разряде".

Счастье Аль-Наими - на корте. Но она также изучает экономику в университете. Совмещение учебы и спортивных занятий - непростая задача на пути, который, как она надеется, может воодушевить других людей.

"Я бы хотела вдохновить всех катарских женщин. У нас в последнее время в регионе появилось много спортсменок, особенно после чемпионата мира", - говорит она.

Будучи одной из немногих арабских теннисисток она, несомненно, вдохновит целое поколение будущих игроков.

Год прорыва для Феликса Оже-Альяссима

2022 год стал прорывным для Феликса Оже-Альяссима. 22-летний канадец выиграл свой первый титул в одиночном разряде и закончил год на шестом месте в рейтинге АТР. Теперь он надеется развить успех прошлого сезона под руководством дяди Рафаэля Надаля.

Оже-Альяссим - первая ракетка Канады, но путь к вершине был тернист: восемь проигранных финалов.

"Это было огромное облегчение, - вспоминает Феликс. - Я был перспективным игроком с 14-15 лет... это был своего рода психологический груз, но в то же время хорошая мотивация. Я думал: "Хорошо... люди говорят о том, каким игроком я могу стать, и я сам чувствую, что могу быть отличным теннисистом, но я надо доказать это себе и другим". Потом,.. проиграв все эти финалы, я стал задумываться... Закрадывались сомнения: смогу ли я стать тем парнем из топ-10, превзойти ожидания. Поэтому, когда я удалось победить, мне показалось, что я сыграл в свой лучший матч в жизни. Я почувствовал огромное облегчение".

Феликс Оже-Альяссим (слева), первая ракетка Канады Euronews

По его словам, очень важно уметь переживать взлеты и падения.

"Для меня главное - это уравновешенность, умение отдыхать. Не слишком радоваться, когда выигрываешь, и не слишком расстраиваться после поражений. Если я победил, значит "заслужил это, так как упорно тренировался и хорошо играл", а если проиграл, - нужно совершенствоваться. Так что нужно принимать реальность такой, какова она есть", - говорит Феликс.

Под руководством Тони Надаля

Оже-Альяссим говорит, что большую помощь ему в становлении оказал Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля.

"Мы работаем над многими вещами, - рассказывает он. - Над техникой, как улучшить удар, чтобы стать лучшим. Я думаю, он придает мне много уверенности, он отлично мотивирует".

Это было первое выступление канадца на Qatar Open.

"Я считаю, что это турнир мирового уровня. В Дохе я впервые, но это действительно футуристический город, надеюсь, у меня будет время, чтобы побыть тут немного", - говорит теннисист.

Пляжный Pro Tour в Катаре

Многомиллиардные инвестиции Катара в спортивные сооружения заложили основу для проведения крупных международных спортивных мероприятий в стране. Пляжный Pro Tour волейбольного мира - еще одно дополнение к этому списку.

Доха была выбрана в качестве финального этапа тура, который является кульминацией 47 соревнований и завершается определением лучшей команды по пляжному волейболу в мире.

"У нас прекрасная история с проведением соревнований по пляжному волейболу в Катаре. Катарская команда является одной из лучших в мире", - говорит Финн Тейлор, генеральный директор Volleyball World. - Они выиграли бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Поэтому для нас установление отношений с Ассоциацией волейбола Катара, а также с Академией Aspire было естественно, мы продолжаем развивать этот вид спорта в Катаре".

Сделав это, они также привлекли в страну больше болельщиков.

"Когда вы видите лучшие команды, лучших волейболистов мира, неудивительно, что вокруг собирается немало зрителей. Болельщики едут на турниры за любимыми командами, им нравится наблюдать за игрой представителей своей страны", - говорит Али Ганим Аль Кувари, президент Ассоциации волейбола Катара.

В ходе турнира организаторы увидели возможность рассказать и о важной глобальной проблеме - загрязнении окружающей среды.

Победители соревнований получили возможность поднять над головой уникальный в своем роде трофей - он полностью сделан из переработанного пластикового мусора. Этот кубок символизирует приверженность волейбольного мира сохранению чистоты пляжей, чтобы будущие поколения болельщиков тоже могли наслаждаться этим видом спорта.

Феликс Оже-Альяссим (справа), первая ракетка Канады Euronews

Финалы пляжного Pro Tour будут проходить в Дохе до 2025 года, но организаторы уже рассчитывают на долгосрочное партнерство.

"Для нас Доха стала одним из главных городов Pro Tour и пляжного волейбола в целом", - говорит Тейлор. - Поэтому мы хотим возвращаться сюда как можно чаще, пока катарцам нравится смотреть пляжный волейбол".

Итак, мяч на стороне Катара. Нужна слаженная командная работа с международными спортивными организациями, такими как Volleyball World, чтобы в выигрыше оставались все участники.