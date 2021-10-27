"Умные" города и стадионы Катара

Как архитектурные пространства Катара, спроектированные одними из самых креативных умов в мире, сочетают в себе уникальное слияние современности и культурного наследия? В этом выпуске прогаммы "Катар 365" мы посетим "умный" город, посмотрим на стадионы Чемпионата мира по футболу и поговорим с одним из самых известных катарских архитекторов Ибрагимом аль-Джейдой.

Открытое пространство Церемониального двора Фонда Катара создано знаменитым японским архитектором Аратой Исодзаки. Его дизайн черпает вдохновение в ландшафте Катара. Он дышит прошлым и устремлен в будущее. И это то, что можно увидеть во всей архитектуре страны. Давайте посмотрим поближе.

Сотни взаимосвязанных дисков соединяются друг с другом в форме "розы пустыни" - природной минеральной структуры, которая формируется во влажном песке.

Национальный музей Катара вдохновлен окружающей средой, в которой он вырос. На многих всемирно известных архитекторов повлияло то, что они здесь увидели.

Жан Нувель создал Национальный музей. Великий Бэй Юймин спроектировал Музей исламского искусства, Рем Колхас - Национальную библиотеку.

Али Альрауф, профессор архитектуры и урбанизма в Университете имени Хамада Бин Халифы: "Ресурсы в основном направляются на строительство музеев, культурных центров, образовательных и исследовательских учреждений. Но в то же время, хотя существует всеобъемлющая концепция, каждому архитектору предоставляется свобода творчества".

Город образования в Дохе также славится своими строениями. Традиционная исламская архитектура и культура нашли свое отражение во всех частях кампуса.

Нур Алах Абдельзаед Вальдеолмиллос, старший архитектор, Управление капитальных проектов Фонда Катарского: "Все здания в кампусе имеют принципы и концепции, уважающие окружающую среду, а также учитывающие культуру, традиции и принципы исламской архитектуры со всего мира".

Архитектура здесь - это мост между культурами. Здания объединяют Восток и Запад, прошлое и настоящее.

Омейма Исмаэль, основатель, The Architects' Hub Qatar:"Архитектура рассказывает историю. Она рассказывает историю народа, людей, общества. Она рассказывает о путешествии народа во времени. Таким образом, она связывает историю, настоящее и будущее самого народа".

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Известный катарский архитектор Ибрагим аль Джейда причастен к созданию ряда знаковых зданий в Дохе и на международном уровне. В том числе к этому. Раньше это была пожарно-спасательная станция. Но ее пространство было перепрофилировано в студию современного искусства. Я встретилась с архитектором, чтобы обсудить будущее архитектуры в Катаре.

Ибрагим аль-Джейда, архитектор: "Катар с начала 90-х годов совершил внушительный рывок, и теперь наша культура стала не только определением прошлого, но и идентичностью, которая сохранится в будущем. И мы видим это не только при реставрации старых зданий или старых частей города, таких как Souq Waqif, которое является прекрасным примером, но мы видим это даже в нашей новой современной архитектуре. Это лучший способ отразить нашу идентичность из прошлого, использовать качества прошлого, но не делать прошлое чем-то, что мешает вам расти или идти в будущее".

Euronews: "Вы спроектировали так много знаковых зданий, как здесь, в Дохе, так и на международном уровне. Но есть ли такое здание, которое значит для вас больше всего?"

Ибрагим аль-Джейда:"Здание, которое окажет на меня наибольшее влияние, думаю, это стадион, потому что он не только отражает масштаб того, что мы сделали, но и является частью успеха твоей нации - это то, что ты должен сохранить на всю жизнь. Меня позвали на конкурс дизайна стадиона "Аль-Тумама". __Это был международный конкурс, и, к счастью, у меня была возможность соревноваться со всеми этими архитекторами. Конкурс предусматривал как условие головной убор - гафию, но не давал определения, оставляя воображение архитекторам. После посещения старого базара и изучения всех доступных видов гафий, их дизайна и узоров, мы создали свой собственный узор, который будет иметь архитектурный смысл, но при этом отражать гафию такой, как она есть".

Euronews: "А какое наследие вы хотели бы оставить будущим поколениям?"

Ибрагим аль-Джейда: "Хорошим наследием была бы возможность понять свою культуру, свое происхождение. Использовать их как качества, но при этом применять самые современные подходы. Использовать новейшие технологии и материалы и просто быть чувствительным к окружающей среде. Таким образом вы буквально сохраните вашу эстетику, вашу идентичность в современном Катаре".

Когда Катар выиграл тендер на проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году, здесь знали, что предстоит большая подготовительная работа. Стране требовалось 8 стадионов, каждый из которых вмещал бы не менее 40 тысяч зрителей. Архитектурные проекты должны были быть продуманными, гибкими, а в условиях резкого повышения температуры в пустыне обязательным условием было использование технологии экологического охлаждения.

Стадионы Чемпионата мира по футболу в Катаре 2022. Каждый со своим инновационным и уникальным дизайном. Арена "Аль Тумама" Ибрагима аль-Джейды будет включать 50 тысяч квадратных метров зеленых насаждений.

Другой стадион построен с использованием модифицированных морских контейнеров.

Талар Сахсувароглу, эксперт по устойчивому развитию и экологии, Верховный комитет по наследию:"Это уникальная возможность: мы строим семь новых стадионов, один из которых разборный, реконструируем восьмой, чтобы он мог быть использован для проведения чемпионата мира по футболу. И еще у нас никогда не было столь детальной стратегии устойчивого развития, которая охватывает столь широкий фронт работ".

Стадион "Аль-Джануб" стал первым, построенным специально к турниру. Он напоминает традиционный арабский шатер, вокруг которого разбито 40 тысяч квадратных метров зеленых насаждений.

Шехерезада Гаффур: "Я нахожусь в городе Аль-Вакра, возле стадиона "Аль-Джануб", спроектированного покойной Захой Хадид. Она была вдохновлена парусами традиционной лодки доу, которую вы можете видеть позади меня с ее аэродинамической формой".

Прогуливаясь по этому грандиозному пространству, понимаешь, что наследие архитектора будет жить благодаря ее творению.

Талар Сахсувароглу, эксперт по устойчивому развитию и экологии, Верховный комитет по наследию: "Для нас было очень важно, чтобы стадионы не получились слишком большими, чтобы их можно было снабдить выдвижными крышами. Если их закрыть, это позволяет быстрее охлаждать стадион, поэтому вам не нужно тратить много энергии для поддержания прохлады".

Все проекты разработаны под влиянием богатой окружающей среды, истории и культуры страны.

Нассер Аль Хатер, генеральный директор Чемпионата мира по футболу в Катаре: "Этот стадион известен как бриллиант в пустыне, и это первый стадион, получивший пять звезд глобальной системы оценки устойчивости. 85% материалов импортируется из регионов, 25% сделаны из переработанных материалов, светодиодное освещение по всему стадиону, устойчивые системы водоснабжения и ирригации и, конечно же, технология охлаждения".

В футуристическом городе Катара Лусаил будет расположен самый большой стадион турнира с традиционными фонарями и чашами. А в Дохе раскинулась разветвленная зона Aspire Zone. Здесь находится не только обновленный стадион "Халифа", но и статный отель "Торч", а также футбольная академия - тренировочные поля для будущих катарских звезд.

Катар занимает лидирующие позиции в развитии "умных" городов. Мшейреб, где мы сейчас находимся, это первый в мире проект устойчивого восстановления центра города, современная адаптация старого коммерческого района Дохи. Но как этот проект использует технологии, чтобы стать новой моделью городской жизни, с полной домашней автоматизацией, умным транспортом и зелеными экосистемами?

Каждый сантиметр Мшейреба был создан с учетом требований устойчивого развития. На крышах этих домов установлено более 5 тысяч солнечных батарей. Улицы спроектированы так, чтобы защищать пешеходов тенью от солнца. А кустарники и деревья бурно растут в условиях пустыни.

Это переосмысление старого центра города.

Моханна Аль Нуайми, турист: "Я помню старые переулки, старые маленькие улочки и старые дома в этом районе, и теперь, когда я приезжаю сюда и привожу своих детей, я всегда рассказываю им о том, как этот район был важен для Катара, здесь все пронизано историей".

Трамвай, работающий на батареях, останавливается во всех основных местах.

Это определенно отличный способ увидеть город. Но есть еще одно место, которое мы хотим посетить. Давайте отправимся на площадь Бахарат.

Это сердце Мшейреба. Посмотрите на этот дизайн - это самая большая крытая площадь на Ближнем Востоке с самой большой выдвижной крышей в регионе. Инженеры также разработали специальную технологию охлаждения, обеспечивающую приятную температуру даже в самые жаркие летние месяцы".

Городская жизнь сочетается с традиционными мотивами. Каждая линия и форма построена так, чтобы продемонстрировать свет и пространство.

Сэм Фадлаллах, турист:"Вы видели, я делал фотографии. Я хочу показать эти снимки своему брату, он архитектор, работает в Канаде. Я впечатлен дизайном".

Город состоит из 31 гектара земли и более 100 зданий, включая музеи, отели, торговые центры, рестораны, театры и Doha Design District.

Шайха Аль Сулаити из компании Msheireb Properties считает, что город и его район дизайна позволят позиционировать страну как творческий центр региона.

Шайха Аль Сулаити, старший менеджер по дизайну интерьеров, Msheireb Properties: "В архитектурном и дизайнерском плане Мшейребу есть что сказать. Каждый элемент города был спроектирован. Я работаю над этим проектом уже более десяти лет, и все равно, когда я иду по улицам, я всегда нахожу новую деталь, которой можно восхищаться".

Именно эти детали и отличают Мшейреб и создают новый архитектурный язык.