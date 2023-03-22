В Брюсселе вспоминают жертв терактов 2016 года

В Брюсселе вспоминают жертв серии терактов, организованной ровно семь лет назад. В результате взрывов в международном аэропорту бельгийской столицы и на станции метро Маальбек погибли 32 человека, а пострадали более 300.

Траурная церемония состоялась в мемориальном парке в центре города. Зачитали имена погибших, затем последовала минута молчания, после чего были исполнены гимны Бельгии и Евросоюза. В мероприятии приняли участие глава Европарламента и премьер-министр Бельгии.

В декабре прошлого года начался суд над обвиняемыми в организации терактов. На скамье подсудимых — 9 человек. Ещё один, предположительно, был убит в Сирии, и его судят заочно.

По оценкам, стоимость процесса превысит 35 миллионов евро, и суд станет самым дорогим в бельгийской истории. Вердикт может быть вынесен уже в июне.