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Франция

Протесты во Франции против повышения пенсионного возраста - ФОТО

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 euronews
Хаос и пожары на улицах французских городов: люди протестуют против пенсионной реформы, 20 марта 2023 года
Хаос и пожары на улицах французских городов: люди протестуют против пенсионной реформы, 20 марта 2023 года   -  Авторское право  Daniel Cole/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Протестующие прошли по улицам Парижа, Марселя, Лиона и других крупных французских городов после того как парламент принял вызывающий большие разногласия в обществе законопроект о повышении пенсионного возраста до 64 лет.

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Aurelien Morissard/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
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Lewis Joly/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
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CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP or licensors
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AFP
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Aurelien Morissard/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
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AFP
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AFP
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Daniel Cole/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
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Daniel Cole/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
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Daniel Cole/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
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JEFF PACHOUD/AFP or licensors
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Laurent Cipriani/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
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BERTRAND GUAY/AFP or licensors
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LOIC VENANCE/AFP or licensors
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LOIC VENANCE/AFP or licensors

Французский кабинет министров дважды пережил голосование по вотуму недоверия в нижней палате парламента, инициированных законодателями, которые возражали против предложения повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.