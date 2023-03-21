Протесты во Франции против повышения пенсионного возраста - ФОТО

Протесты во Франции против повышения пенсионного возраста - ФОТОКомментарии
euronews
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Протестующие прошли по улицам Парижа, Марселя, Лиона и других крупных французских городов после того как парламент принял вызывающий большие разногласия в обществе законопроект о повышении пенсионного возраста до 64 лет.
Французский кабинет министров дважды пережил голосование по вотуму недоверия в нижней палате парламента, инициированных законодателями, которые возражали против предложения повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет.