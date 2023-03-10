Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР на третий срок

Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР на третий срокКомментарии
Euronews
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Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок. В Доме народных собраний в Пекине он принес присягу на верность конституции и пообещал приложить "все усилия для построения современной и мощной социалистической страны".
В 2018 году в конституцию Китая были внесены поправки, согласно которым одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за Си единогласно, все 2952 делегата.
Си Цзиньпин был также переизбран на должность председателя Центрального военного совета КНР.
В июне политику исполнится 70 лет.