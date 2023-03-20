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Северная Корея

КНДР «имитировала ядерную контратаку»

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 Euronews
Пуск северокорейской ракеты
Пуск северокорейской ракеты   -  Авторское право  KCNA via KNS via AP

Новый ракетный пуск КНДР был имитацией «ядерной контратаки» — об этом заявили в Пхеньяне.  Как сообщает северокорейское агентство ЦТАК, одной из задач двухдневных учений в минувшие выходные было «сделать предупреждение противникам, которые откровенно обнаруживают ясные намерения развязать войну против Республики». Запущенная в ходе учений баллистическая ракета пролетела 800 км в сторону Японского моря.

AP/South Korea Defense Ministry
Американские бомбардировщики B-1 в сопровождении истребителейAP/South Korea Defense Ministry

Западные наблюдатели считают северокорейские учения непосредственным ответом на совместные манёвры США и Южной Кореи, которые начались неделю назад. В Пхеньяне их назвали «подготовкой к агрессивной войне». В частности, в учениях принимают участие американские стратегические сверхзвуковые бомбардировщики B-1, которые могут нести как ядерное, так и обычное вооружение.