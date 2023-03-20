КНДР «имитировала ядерную контратаку»

Новый ракетный пуск КНДР был имитацией «ядерной контратаки» — об этом заявили в Пхеньяне. Как сообщает северокорейское агентство ЦТАК, одной из задач двухдневных учений в минувшие выходные было «сделать предупреждение противникам, которые откровенно обнаруживают ясные намерения развязать войну против Республики». Запущенная в ходе учений баллистическая ракета пролетела 800 км в сторону Японского моря.

Американские бомбардировщики B-1 в сопровождении истребителей AP/South Korea Defense Ministry

Западные наблюдатели считают северокорейские учения непосредственным ответом на совместные манёвры США и Южной Кореи, которые начались неделю назад. В Пхеньяне их назвали «подготовкой к агрессивной войне». В частности, в учениях принимают участие американские стратегические сверхзвуковые бомбардировщики B-1, которые могут нести как ядерное, так и обычное вооружение.