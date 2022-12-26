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Южная Корея

Южная Корея не смогла перехватить северокорейские дроны

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 Вероника Доваль
Обострение над Корейским полуостровом
Обострение над Корейским полуостровом   -   Авторское право  South Korean Defense Ministry/South Korean Defense Ministry

Южная Корея в понедельник заявила о вторжении в свое воздушное пространство пяти северокорейских беспилотников. В связи с этим в воздух были подняты легкие штурмовики и произведены предупредительные выстрелы. По данным агентства Рёнхап, один дрон достиг северной части Сеула и вернулся обратно в КНДР, а еще четыре аппарата южнокрейским военным отследить не удалось.

Ли Сын О, сотрудник Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи: "Это явная провокация со стороны Северной Кореи, нарушившей воздушное пространство Южной Кореи. Один из беспилотников летел в северной части столичного региона, еще четыре - в районе Канхвадо. Военные немедленно отреагировали в целях самообороны".

Южнокорейские военные предполагают, что беспилотники КНДР могли находиться в воздушном пространстве страны не менее 7 часов. Один из самолетов, отправленных на их перехват, разбился.