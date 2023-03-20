Французский журналист освобождён 2 года спустя

Французский журналист Оливье Дюбуа был освобожден почти через два года после его похищения в Мали. Он прибыл в аэропорт Ниамея в Нигере в понедельник вместе с Джеффри Вудке, американским гуманитарным работником, которого держали в заложниках с 2016 года.

Оливье Дюбуа, журналист-фрилансер, был похищен 8 апреля 2021 года на севере Мали джихадистами, связанными с "Аль-Каидой".

ОТвечая на вопросы журналистов, он сказал:

"Это немного впечатляет, все эти микрофоны... Обычно у меня был только один. Я просто хочу сказать, что, само собой разумеется, для меня очень важно находиться здесь, быть свободным. Я совсем не ожидал этого. Я хотел бы воздать должное Нигеру и его ноу-хау в этой деликатной миссии, а также Франции и всем тем, кто позволил мне быть здесь сегодня".

Заложники были найдены властями Нигерии, а затем переданы французским и американским властям. Белый дом и Елисейский дворец выразили огромное облегчение и большую благодарность Нигеру за это освобождение. Президент Франции Эммануэль Макрон уже переговорил с журналистом по телефону.