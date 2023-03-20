Ирак 20 лет спустя: «Никто не представлял размеров катастрофы»

Спустя двадцать лет после возглавляемого США вторжения в Ирак, многие проблемы страны не просто остаются нерешёнными, а лишь обострились.

Миллиардные доходы от рекордных цен на нефть уходят за рубеж, некоторые части страны фактически неподконтрольны столице, создать стабильное правительство постоянно не удаётся.

Миллионы молодых иракцев не имеют работы и с трудом представляют себе будущее.

Асим Эль Дифрауи, политолог:

«Иракская молодёжь в последние годы ясно дала понять, что не хочет терпеть режим разделения по религиозному признаку. Они не хотят терпеть режим, который основан на клиентелизме и коррупции. Есть такая новая форма иракского национализма, среди молодежи, которая требует прекратить разделение между суннитами и шиитами и называть всех иракцами».

20 марта 2003 года многие иракцы приветствовали вмешательство западных стран, надеясь на прекращение диктатура Саддама Хуссейна.

Непосредственная причина вторжения — предполагаемое оружие массового поражения Хуссейна — так и не было найдено; сегодня это заставляет говорить о том, что вторжение фактически было нарушением международного права.

Саддам Хуссейн в итоге действительно был свергнут, но его суд и казнь также вызывают сомнения с точки зрения законности. А последовавшие 20 лет принесли Ираку лишь непрерывные кровавые конфликты и глобальный рост радикального исламизма, как ответ на действия Запада.

Сегодня многие жители страны обвиняют правительство в том, что политики действуют в интересах США и соседнего Ирана, а не собственных соотечественников.

Асим Эль Дифрауи, политолог:

«Лишь немногие специалисты, если вообще кто-нибудь, предполагали, в какую катастрофу ввергнет страну вторжение США».