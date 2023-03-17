Земля - крестьянам, Сенат - тоже им! В Нидерландах фермеры побеждают на выборах

Партия, представляющая интересы фермеров, не согласных с политикой нынешней власти, одержала победу на местных выборах, которые определяют состав Сената.

Партия BBB, или BoerBurgerBeweging (Фермерско-гражданское движение), по предварительным оценкам, может получить больше мест в Сенате, чем консервативная партия VVD премьер-министра Марка Рютте.

BBB стала победительницей в 7 провинциях (из 12), которые закончили подсчет голосов. Там, где подсчет голосов еще продолжается, партия также демонстрирует высокий результат.

Набранные голоса в будущем трансформируются в 15 из 75 мест в Сенате, выборы в который пройдут в мае. VVD уменьшит свое количество с 12 до 10 мест.

Партия ВВВ выросла из протестного движения фермеров против экологической политики правительства. Стремительный рост поддержки BBB не только становится, переходя в политическую плоскость, серьезным ударом для правящей коалиции, но и ставит под угрозу цель правительства: сократить использование азотных удобрений. Именно в знак протеста против этого BBB и была основана в 2019 году.

Правительство Нидерландов взяло на себя обязательства по сокращению выбросов азота вдвое до 2030 года, поскольку уровень загрязнения им почвы и воды превышает нормативы Европейского Союза.

BBB заявляет, что проблема преувеличена, а предложенные решения несправедливо направлены против фермеров, что приведет к закрытию многих ферм и дефициту продовольствия.

У правительства Рютте и раньше не было большинства мандатов в Сенате после выборов в 2019 году. Как и раньше, ему предстоит договариваться с преимущественно левыми оппонентами и зелеными.