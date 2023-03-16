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мир

Пентагон опубликовал видео столкновения российского истребителя и американского беспилотника

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 Глеб Шатуновский
Russian Su-27 approaching the back of the MQ-9 drone
Russian Su-27 approaching the back of the MQ-9 drone   -  Авторское право  AP/US DEPARTMENT OF DEFENSE

Видео предполагаемого столкновения американского беспилотника с российским Су-27 опубликовало 16 марта Европейское командование Вооруженных сил США.

В ролике видно, как Су-27 пролетает рядом с дроном, сбрасывая топливо.

Ранее российское Минобороны заявило по поводу инцидента, что самолеты оружие не применяли, и в контакт с беспилотником не вступали.