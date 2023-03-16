Турецкая диаспора в Германии ждёт выборов

Одна из многих граждан Турции, которые покинули страну из-за противостояния с властями и пребрались в Германию.

Она просит не показывать лицо и не записывать голос, потому что опасается преследования и репрессий:

«Вы чувствуете потерю. Даже если вы приезжаете туда, вы понимаете, что потеряно столько всего, что в итоге вы решаете уехать и начать всё заново. И это чувство всё время с вами».

В мае в Турции должны пройти всеобщие выборы. По мнению западных экспертов, у оппозиции есть шанс победить и положить конец 20-летнему правлению партии Реджепа Тайпа Эрдогана. В теории, это может позволить многим представителям турецкой диаспоры вернуться домой.

Кристина Йовановски, Euronews:

«Число турецких беженцев в Германии резко выросло после 2016 года, когда в Турции произошла неудавшаяся попытка государственного переворота. Министерство внутренних дел Германии сообщило «Евроньюсу», что с тех пор более 21 000 турецких граждан получили убежище или статус беженца. Именно тогда правозащитные организации заявили, что в Турции были подавлены критические голоса».

Размер турецкой диаспоры в Германии — около трёх миллионов человек. Эксперты полагают, что если Эрдоган проиграет выборы, приток политических беженцев сильно сократится. Но те, кто уже живут в стране, далеко не сразу смогут вернуться на родину.

Салим Чевик, Немецкий институт международных отношений и безопасности:

«Установление верховенства закона займёт некоторое время. Но даже после того, как это будет сделано, если людти находились под следствием или в их отношении были вынесены вердикты, они не сразу смогут вернуться».

Всё же, политические беженцы очень надеются на изменение ситуации в стране и хотят вернутся:

«Я надеюсь, что мы снова сможем радоваться жизни, снова сможем быть частью общества, гордиться страной, мечтать об общем будущем и чувствовать себя в безопасности».

Для тех, кто уже получил в Германии документы беженца, ситуация ещё сложнее. В Берлине не исключают, что те, кто вернётся в Турцию, этот статус потеряют.